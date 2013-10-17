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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:54
Spring написав:
После вчерашнего обновления Форварда не могу войти в мобильное приложение. Пишет "неверный пин код" черным шрифтом очень быстро и не дает войти. Хотя точно ввожу правильній код. Пробно ввела неправильный - написало по другому, красным "вы ввели неверный пин код, осталось 2 попытки". У кого то есть такая проблема?
есть такое
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sergia
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Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28
Пришлось скидывать пин код и регистровать заново, после этого заработало
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:01
ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза).
Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:11
ukrprom2014 написав:
ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза).
Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.
Поссорились видимо. А комис какой-то есть за получение с чужого банкомата?
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sergia
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:12
sergia нету
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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