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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4478447944804481

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:54

  Spring написав:После вчерашнего обновления Форварда не могу войти в мобильное приложение. Пишет "неверный пин код" черным шрифтом очень быстро и не дает войти. Хотя точно ввожу правильній код. Пробно ввела неправильный - написало по другому, красным "вы ввели неверный пин код, осталось 2 попытки". У кого то есть такая проблема?

есть такое
sergia
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28

Пришлось скидывать пин код и регистровать заново, после этого заработало
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:01

    Re: Форвард Банк Forward Bank

    ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза).
    Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:11

      ukrprom2014 написав:ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза).
    Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.

    Поссорились видимо. А комис какой-то есть за получение с чужого банкомата?
    sergia
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:12

    sergia нету
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
    Вопросы - в личку!
    omb
     
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:09

      ukrprom2014 написав:ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза). Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.

    Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз).
    lloydbanksua
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    Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:24

    lloydbanksua
    А когда-то было и 1500-2000 за раз ещё год или два назад. Регресс, однако...
    Vorlon
     
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