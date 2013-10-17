З 12.01.21 по КоКодебіт 10% до 15000.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:16
З 12.01.21 по КоКодебіт 10% до 15000.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:41
Квесторе_поверніться
пропал смысл получения заказанной карты
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:45
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:56
ДЕРЖИ МЕНЯ СОЛОМИНКА ДЕРЖИ
хотела озолотиться на пятьнашке-но видимо не судьба
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:22
Через Газмясівський Екобанк (ІБ) ні.
Але не гарантую що зараз на Прозапасі річному 10%.
Місяць тому відкривав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:23
хуторянка ну до 12.01 пошикуете + бонус за карту
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
+ кешбеки + 50 грн на телепон за простейшие движения + .....+ ......+ (пальцев не хватает)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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