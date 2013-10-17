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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4479448044814482

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:16

  хуторянка написав:
  mikos написав:Снизили ставку на остаток с 15% до 10%, вроде бы с середины января.
Робот обзванивает, такая непривычная забота :)

Вы за кредитку коко?
имхо-по дебетке вроде пока все по старому

З 12.01.21 по КоКодебіт 10% до 15000. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:41

Квесторе_поверніться
пропал смысл получения заказанной карты :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:45

хуторянка
Это вы что - год терпели? :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:45

  Квесторе_поверніться написав:В Газмясі довільна сума і вихід СЕПом на початку місяця....по суті місячний депо під 10%.


вихід через СЕП не обкладається мздою?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:56

ДЕРЖИ МЕНЯ СОЛОМИНКА ДЕРЖИ

  Vorlon написав:хуторянка
Это вы что - год терпели? :o

:mrgreen: хотела озолотиться на пятьнашке-но видимо не судьба :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:22

  mephala написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Газмясі довільна сума і вихід СЕПом на початку місяця....по суті місячний депо під 10%.


вихід через СЕП не обкладається мздою?

Через Газмясівський Екобанк (ІБ) ні.
Але не гарантую що зараз на Прозапасі річному 10%.
Місяць тому відкривав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35506
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:23

хуторянка ну до 12.01 пошикуете + бонус за карту
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:хуторянка ну до 12.01 пошикуете + бонус за карту

+ кешбеки + 50 грн на телепон за простейшие движения + .....+ ......+ (пальцев не хватает) :-)
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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