Спасибо.Прочитал. Там какой-то дополнительный договор нужно заключать или имеется ввиду договор с Форвардом, тот который был заключено во время открытия карточки и просто нужно совершить покупки 5х50 до 31.01?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:16
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:20
sergia нет никаких там договоров , просто принимайте участие . смотрите условия внимательно и виполняйте оние.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ни 500 и даже 200 не выдал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:56
Ну кешбеки на дебетке печальны
Кешбечные карты!
|