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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4480448144824483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:16

  Goodman написав:sergia Forward Bank: Акція «Активна зима» для існуючих клієнтів

Спасибо.Прочитал. Там какой-то дополнительный договор нужно заключать или имеется ввиду договор с Форвардом, тот который был заключено во время открытия карточки и просто нужно совершить покупки 5х50 до 31.01?
sergia
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Повідомлень: 20
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:20

sergia нет никаких там договоров , просто принимайте участие . смотрите условия внимательно и виполняйте оние.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлень: 4027
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз)

Ни 500 и даже 200 не выдал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2230
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:56

  Goodman написав:
  omb написав:хуторянка ну до 12.01 пошикуете + бонус за карту

+ кешбеки + 50 грн на телепон за простейшие движения + .....+ ......+ (пальцев не хватает) :-)

Ну кешбеки на дебетке печальны :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 01:14

  lloydbanksua написав:
  ukrprom2014 написав:ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза). Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.

Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз).


гм, разве? Земелю и Коминвест прОценты смнимал - там около 2000 всегда, другое дело что не одним платежом, да
cohan
 
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