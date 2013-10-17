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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:16
Goodman написав:sergia
Forward Bank: Акція «Активна зима» для існуючих клієнтів
Спасибо.Прочитал. Там какой-то дополнительный договор нужно заключать или имеется ввиду договор с Форвардом, тот который был заключено во время открытия карточки и просто нужно совершить покупки 5х50 до 31.01?
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sergia
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:20
sergia нет никаких там договоров , просто принимайте участие . смотрите условия внимательно и виполняйте оние.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:53
lloydbanksua написав:
Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз)
Ни 500 и даже 200 не выдал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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omb
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:14
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза). Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.
Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз).
гм, разве? Земелю и Коминвест прОценты смнимал - там около 2000 всегда, другое дело что не одним платежом, да
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cohan
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Додано: Чет 17 гру, 2020 06:51
cohan написав:
гм, разве? Земелю и Коминвест прОценты смнимал - там около 2000 всегда, другое дело что не одним платежом, да
Раньше можно было, позже сделали ограничение.
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lloydbanksua
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