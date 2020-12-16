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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:16
Goodman написав:sergia
Forward Bank: Акція «Активна зима» для існуючих клієнтів
Спасибо.Прочитал. Там какой-то дополнительный договор нужно заключать или имеется ввиду договор с Форвардом, тот который был заключено во время открытия карточки и просто нужно совершить покупки 5х50 до 31.01?
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sergia
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:20
sergia нет никаких там договоров , просто принимайте участие . смотрите условия внимательно и виполняйте оние.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:53
lloydbanksua написав:
Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз)
Ни 500 и даже 200 не выдал.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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omb
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Додано: Чет 17 гру, 2020 01:14
lloydbanksua написав: ukrprom2014 написав:
ПУМБовские банкоматы сегодня отказываются выдавать по КОКОдебиткам (Виза). Соседний Приват отвалил 2тыс. за раз.
Пумбовские банкоматы больше 1000 грн. не выдадут с чужой карты (в целом, а не за раз).
гм, разве? Земелю и Коминвест прОценты смнимал - там около 2000 всегда, другое дело что не одним платежом, да
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cohan
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Додано: Чет 17 гру, 2020 06:51
cohan написав:
гм, разве? Земелю и Коминвест прОценты смнимал - там около 2000 всегда, другое дело что не одним платежом, да
Раньше можно было, позже сделали ограничение.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:16
sergia написав:
5х50 до 31.01
за эту акцию приз сертификат розетки и она у меня по карте виза
а 50 грн на телефон - 3 покупки от 300 грн - это акция мастеркарда
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:06
cohan
Вчера в Киеве в 3х разных местах было так.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:11
Добрый день. Подскажите пожалуйста
1. Первый вопрос.
Можно ли перевести без проблем около фонда безналом из Форварда на другой банк через ИБ Форварда? Фин. мониторинг не зарубит?
Чтобы не ходить в отделение.
2. Второй вопрс.
Внутри банка через ИБ на другого клиента банка можно перевести около фонда без проблем?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Алексей77
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Додано: Чет 17 гру, 2020 14:55
Алексей77 написав:
Добрый день. Подскажите пожалуйста
1. Первый вопрос.
Можно ли перевести без проблем около фонда безналом из Форварда на другой банк через ИБ Форварда? Фин. мониторинг не зарубит?
Чтобы не ходить в отделение.
2. Второй вопрс.
Внутри банка через ИБ на другого клиента банка можно перевести около фонда без проблем?
1. Можно, но лучше 2х100 (ибо внутрибанковый финмон от 100к).
2. Без проблем.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Чет 17 гру, 2020 14:23
wtf
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