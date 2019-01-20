Алексей77 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста 1. Первый вопрос. Можно ли перевести без проблем около фонда безналом из Форварда на другой банк через ИБ Форварда? Фин. мониторинг не зарубит? Чтобы не ходить в отделение. 2. Второй вопрс. Внутри банка через ИБ на другого клиента банка можно перевести около фонда без проблем?
Если принесете в кассу налом фонд и попытаетесь отправить сэпом - наверняка финмон возбудится, а безнальные операции его вряд ли заинтересуют
если карта в евро и владелец из европы , разрешены оплаты если страна не совпадает , разрешена оплата в интернете то в такой конфигурации проблем не должно быть что касается комиссий нужно изучать тарифы эмитента иностранной карты , со стороны фб вход бесплатный если карты в экзотической валюте отличной от евро для мк/долларов для системы виза, то будет еще потеря на конвертации
существует закон о налогообложении переводов из-за границы. неясно в каких случаях налоговая может возбудится из-за мелкого перевода частного лица в целом существует рекомендация декларирования доходов полученных из зарубежа даже если перевод от прямого родственника и на него нет налога
КБ за открытие карты
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Кочевник написав:В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?
В відділенні заявою...а для чого закривати?
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Кочевник написав:я не буду бачити в інтернет-банкінгу
Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.
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