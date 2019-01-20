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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4482448344844485>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:33

  Алексей77 написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста
1. Первый вопрос.
Можно ли перевести без проблем около фонда безналом из Форварда на другой банк через ИБ Форварда? Фин. мониторинг не зарубит?
Чтобы не ходить в отделение.
2. Второй вопрс.
Внутри банка через ИБ на другого клиента банка можно перевести около фонда без проблем?


Если принесете в кассу налом фонд и попытаетесь отправить сэпом - наверняка финмон возбудится, а безнальные операции его вряд ли заинтересуют
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:18

sergia покупки с дебетовой карты, если не попадаете в кешбек. По кредитной за чужие КБ выше.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 03:34

Добрый день!

Подскажите, плииз, кто-то юзает переводы с иностранных банков (https://www.forward-bank.com/press-center/news/2020/forward-bank-zaprovadiv-bezkoshtovnu-poslugu-groshovikh-perekazv-zza-kordonu-na-kartki-ta-rakhunki-k/) в ИБ приложении? Есть какие то подводные камни, скрытые комиссии, кидалово...?
Спасибо.
ma_igor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 08:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ma_igor написав:подводные камни, скрытые комиссии, кидалово

если карта в евро и владелец из европы , разрешены оплаты если страна не совпадает , разрешена оплата в интернете то в такой конфигурации проблем не должно быть
что касается комиссий нужно изучать тарифы эмитента иностранной карты , со стороны фб вход бесплатный
если карты в экзотической валюте отличной от евро для мк/долларов для системы виза, то будет еще потеря на конвертации

существует закон о налогообложении переводов из-за границы. неясно в каких случаях налоговая может возбудится из-за мелкого перевода частного лица
в целом существует рекомендация декларирования доходов полученных из зарубежа
даже если перевод от прямого родственника и на него нет налога
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:19

  Кочевник написав:В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?

В відділенні заявою...а для чого закривати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?

В відділенні заявою...а для чого закривати?

Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:я не буду бачити в інтернет-банкінгу

Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.

Так, раніше не було рахунків без картки видно, а в новому банкінгу видно, хоч є картка, хоч немає.
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:я не буду бачити в інтернет-банкінгу

Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.

І шо? Шо з ними робити?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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