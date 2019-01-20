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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4482448344844485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:24

  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:я не буду бачити в інтернет-банкінгу

Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.

І шо? Шо з ними робити?

КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35549
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1782 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.

І шо? Шо з ними робити?

КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.

Але ти балабол... В шо її перевипустити?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:В шо її перевипустити?

Запитати в банки на яку карту можуть перевипустити.
А Ви вже виберете шо ВАс влаштує.
Он БВК Візу ГОлд перевипустили на МС Голд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35549
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если До 21.12 платеж, в понедельник успею карту закрыть или сегодня лучше?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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