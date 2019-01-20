КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:24
КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:29
Але ти балабол... В шо її перевипустити?
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Запитати в банки на яку карту можуть перевипустити.
А Ви вже виберете шо ВАс влаштує.
Он БВК Візу ГОлд перевипустили на МС Голд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если До 21.12 платеж, в понедельник успею карту закрыть или сегодня лучше?
Оформи карту по ссылке и получи:
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