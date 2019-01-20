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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4482448344844485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:24

  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:я не буду бачити в інтернет-банкінгу

Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.

І шо? Шо з ними робити?

КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Після закінчення терміну дії картки рахунки в ІБ видно.

І шо? Шо з ними робити?

КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.

Але ти балабол... В шо її перевипустити?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:В шо її перевипустити?

Запитати в банки на яку карту можуть перевипустити.
А Ви вже виберете шо ВАс влаштує.
Он БВК Візу ГОлд перевипустили на МС Голд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если До 21.12 платеж, в понедельник успею карту закрыть или сегодня лучше?
Upd. Сам отвечу, включительно!
Востаннє редагувалось anis в П'ят 18 гру, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:40

  ma_igor написав:Добрый день!

Подскажите, плииз, кто-то юзает переводы с иностранных банков (https://www.forward-bank.com/press-center/news/2020/forward-bank-zaprovadiv-bezkoshtovnu-poslugu-groshovikh-perekazv-zza-kordonu-na-kartki-ta-rakhunki-k/) в ИБ приложении? Есть какие то подводные камни, скрытые комиссии, кидалово...?
Спасибо.


Все чесно. Без комісії, з картки сума списується по курсу картки відправника, однак, нюанс: на дату фактичного списання. Тобто по курсу картки, який буде через 2-3 дні (кому це важливо).
Востаннє редагувалось mlynok в П'ят 18 гру, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не знаю, чи було, але зловредний робот обіцяв зь12 го січня по коко дебет і депозитці до 15тис грн 10% а більше 8
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:43

chipmunk
Доброе утро! :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:54

  chipmunk написав:Не знаю, чи було, але зловредний робот обіцяв зь12 го січня по коко дебет і депозитці до 15тис грн 10% а більше 8

Була, була ця сумна вістка. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:23

  chipmunk написав:Не знаю, чи було, але зловредний робот обіцяв зь12 го січня по коко дебет і депозитці до 15тис грн 10% а більше 8

Все честно, аккурат за месячишко сообщили о "покращаннях":
https://www.forward-bank.com/press-cent ... produktam/
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... l_card.pdf
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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