КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:24
КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:29
Але ти балабол... В шо її перевипустити?
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Запитати в банки на яку карту можуть перевипустити.
А Ви вже виберете шо ВАс влаштує.
Он БВК Візу ГОлд перевипустили на МС Голд.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если До 21.12 платеж, в понедельник успею карту закрыть или сегодня лучше?
Upd. Сам отвечу, включительно!
Востаннє редагувалось anis в П'ят 18 гру, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:40
Все чесно. Без комісії, з картки сума списується по курсу картки відправника, однак, нюанс: на дату фактичного списання. Тобто по курсу картки, який буде через 2-3 дні (кому це важливо).
Востаннє редагувалось mlynok в П'ят 18 гру, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не знаю, чи було, але зловредний робот обіцяв зь12 го січня по коко дебет і депозитці до 15тис грн 10% а більше 8
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:43
chipmunk
Доброе утро!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:54
Була, була ця сумна вістка.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:23
Все честно, аккурат за месячишко сообщили о "покращаннях":
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:16
ukrprom2014 сайт форварда не спит
Кешбечные карты!
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