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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 01:26
Кочевник написав: Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?
В відділенні заявою...а для чого закривати?
Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
А что мешает перевыпуску?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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П'ят 18 гру, 2020 23:27
cohan
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