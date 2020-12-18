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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4483448444854486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:26

  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?

В відділенні заявою...а для чого закривати?

Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
А что мешает перевыпуску?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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  #<1 ... 4483448444854486
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