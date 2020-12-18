А что мешает перевыпуску?Кочевник написав:
Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 01:26
А что мешает перевыпуску?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
онлайн обмена валют в этом же банке нет или они где-то его запрятали?
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:36
Нет. Тут и валютных карт по сути нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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