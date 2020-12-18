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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 01:26
Кочевник написав: Квесторе_поверніться написав: Кочевник написав:
В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?
В відділенні заявою...а для чого закривати?
Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
А что мешает перевыпуску?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:34
онлайн обмена валют в этом же банке нет или они где-то его запрятали?
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sergia
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Додано: Суб 19 гру, 2020 13:36
sergia написав:
онлайн обмена валют в этом же банке нет или они где-то его запрятали?
Нет. Тут и валютных карт по сути нет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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