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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4483448444854486

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:26

  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:В цьому місяці закінчується картка "Банк в кішені". Як її правильно закрити?

В відділенні заявою...а для чого закривати?

Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
А что мешает перевыпуску?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

онлайн обмена валют в этом же банке нет или они где-то его запрятали?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:36

  sergia написав:онлайн обмена валют в этом же банке нет или они где-то его запрятали?

Нет. Тут и валютных карт по сути нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:18

  wtf написав:существует закон о налогообложении переводов из-за границы.

Не существует такого закона.

  wtf написав:неясно в каких случаях налоговая может возбудится из-за мелкого перевода частного лица

Налоговая ни в каких случаях не возбудится - платить налоги обязанность налогоплательщика (или налогового агента, но это не тот случай). В каких случаях платить налог ясно: как и в любом другом случае при получении дохода платится 18%+1,5% за исключением ситуаций когда сумма перевода относится к суммам с нулевой ставкой или не попадающим в перечень доходов.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интересные условия?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:40

Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:13

  novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?

Моежт вам дали какую-то специфическую кредитку, но мне через полгода использования мой кредитки с нулем таки налили не слабый лимит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:15

  novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?


Через 3 месяца на гарячку можно пробовать...
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