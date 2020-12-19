А что мешает перевыпуску?Кочевник написав:
Розкажи, як можна використовувати незакритий рахунок до карти, яка не перевипуститься і якого я не буду бачити в інтернет-банкінгу?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 01:26
А что мешает перевыпуску?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
онлайн обмена валют в этом же банке нет или они где-то его запрятали?
Додано: Суб 19 гру, 2020 13:36
Нет. Тут и валютных карт по сути нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:18
Не существует такого закона.
Налоговая ни в каких случаях не возбудится - платить налоги обязанность налогоплательщика (или налогового агента, но это не тот случай). В каких случаях платить налог ясно: как и в любом другом случае при получении дохода платится 18%+1,5% за исключением ситуаций когда сумма перевода относится к суммам с нулевой ставкой или не попадающим в перечень доходов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Интересные условия?
Размер имеет значение.
Додано: Суб 19 гру, 2020 19:40
Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:13
Моежт вам дали какую-то специфическую кредитку, но мне через полгода использования мой кредитки с нулем таки налили не слабый лимит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 19 гру, 2020 20:15
Через 3 месяца на гарячку можно пробовать...
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