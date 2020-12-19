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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4484448544864487

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:45

  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Кочевник написав:І шо? Шо з ними робити?

КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.

Але ти балабол... В шо її перевипустити?

Перевипустити в "Банк в кармані Простір". З чого взяв, що БВК не перевипускають?
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б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:54

  Flamingo написав:
  novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?

Моежт вам дали какую-то специфическую кредитку, но мне через полгода использования мой кредитки с нулем таки налили не слабый лимит

Обычная коко. Я читал Ваш пост про 50 т. на кредитку. Вы не делали никаких лишний шагов, просто взяли карту с нулём и хранили на ней свои деньги?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:56

  unlock написав:
  Кочевник написав:
  Квесторе_поверніться написав:КАртку перевипустити і можна юзати з карткою.

Але ти балабол... В шо її перевипустити?

Перевипустити в "Банк в кармані Простір". З чого взяв, що БВК не перевипускають?
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Що вона вміє? п2п з неї не виходить, відсоток на залишок не нараховується... Для сепу можна ощадний використати...
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:59

Кочевник Банк ГЛОБУС теж з Вами згоден ===# по сроку ПРОСТИР , перевипустив на МС.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:04

  novichok написав:
  Flamingo написав:
  novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?

Моежт вам дали какую-то специфическую кредитку, но мне через полгода использования мой кредитки с нулем таки налили не слабый лимит

Обычная коко. Я читал Ваш пост про 50 т. на кредитку. Вы не делали никаких лишний шагов, просто взяли карту с нулём и хранили на ней свои деньги?

В основном да - остатки в разные дни колебались от 1к до 100к. Но в один из месяцев, когда выпала "правильная" категория был и оборот по "покупкам" достаточный ровно настолько чтобы получить 1000 грн. кэшбека грязными за свои
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:18

novichok просто подождите и все будет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 22:57

  novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?

Врут, заплатите своими 100 грн. и положите на полку.
Через какое-то время нальют.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:00

  Кочевник написав:
  unlock написав:
  Кочевник написав:Але ти балабол... В шо її перевипустити?

Перевипустити в "Банк в кармані Простір". З чого взяв, що БВК не перевипускають?
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Що вона вміє? п2п з неї не виходить, відсоток на залишок не нараховується... Для сепу можна ощадний використати...

Перекази по п2п якщо штовхати з неї через форвард працюють. Зняття в будь-якому банкоматі, який вміє Простір, без комісії.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:02

unlock, тобто умовно-їстівна.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:17

  Кочевник написав:unlock, тобто умовно-їстівна.

Я для зняття готівки використовую. Пуші по ній безкоштовні, їсти не просить, а банкомат привата в будь-якому селі є.
б.Шон
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