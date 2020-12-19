novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Моежт вам дали какую-то специфическую кредитку, но мне через полгода использования мой кредитки с нулем таки налили не слабый лимит
Обычная коко. Я читал Ваш пост про 50 т. на кредитку. Вы не делали никаких лишний шагов, просто взяли карту с нулём и хранили на ней свои деньги?
novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Моежт вам дали какую-то специфическую кредитку, но мне через полгода использования мой кредитки с нулем таки налили не слабый лимит
Обычная коко. Я читал Ваш пост про 50 т. на кредитку. Вы не делали никаких лишний шагов, просто взяли карту с нулём и хранили на ней свои деньги?
В основном да - остатки в разные дни колебались от 1к до 100к. Но в один из месяцев, когда выпала "правильная" категория был и оборот по "покупкам" достаточный ровно настолько чтобы получить 1000 грн. кэшбека грязными за свои
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Врут, заплатите своими 100 грн. и положите на полку. Через какое-то время нальют.