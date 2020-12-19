RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4485448644874488

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 23:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Правда.
З лютого не дають ліміт, хоча і свої кошти тримаю постійно і іноді розраховуюсь. Кредитна історія кристально чиста, жодного, зовсім жодного, прострочення по жодній картці чи кредиту. Працюю офіційно. Регулярно дзвонив в кол центр, ліміт 0 досі.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 228
З нами з: 26.01.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

unlock написав:Я для зняття готівки використовую. Пуші по ній безкоштовні, їсти не просить, а банкомат привата в будь-якому селі є.


А сколько максимум за раз даёт по простиру - тысяча, две?
Alpha1251
 
Повідомлень: 297
З нами з: 02.04.12
Подякував: 97 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:11

  Rimlyanin1 написав:
novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Правда.
З лютого не дають ліміт, хоча і свої кошти тримаю постійно і іноді розраховуюсь. Кредитна історія кристально чиста, жодного, зовсім жодного, прострочення по жодній картці чи кредиту. Працюю офіційно. Регулярно дзвонив в кол центр, ліміт 0 досі.


Моя исторія: отримав також в лютому нульовку. Також норм. кред. рейтинг і офіційна робота. Потім тільки взнав причину нуля (можливу причину) - дав телефон свого безпосереднього керівника, не попередивши його. Дядько був чомусь не в гуморі, не схотів розмовляти з ними (можливо і просто послав). Просидів без ліміту 4-5 місяців, пішов до банку і написав заяви: одну щодо видалення з їх бази даних інформації щодо контактних осіб, що я надав, порушивши законодавство про захист персональних даних, і другу заяву про зміну кред. ліміту. Щось спрацювало і за тиждень-два вже мав ліміт 3к, а за пару місяців підняли ще до 14к.
alibob
 
Повідомлень: 114
З нами з: 31.01.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 08:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Врут, заплатите своими 100 грн. и положите на полку.
Через какое-то время нальют.

А зачем 100 грн платить?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 31.07.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

полагаю для получения +100 бонуса за расходную операцию
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 29.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wtf написав:полагаю для получения +100 бонуса за расходную операцию

Так еще где-то с августа бонус дают только за операцию за кредитные средства. Здесь же кредитка с нулевым лимитом, поэтому операция на сумму 100 грн за свои ничего не даст.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 31.07.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4485448644874488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google [Bot], IGNAT, MASolomko, Oktawa і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1819, 1820, 1821
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18200 2550407
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 08:53
wtf
Альфа-Банк 1 ... 9170, 9171, 9172
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91713 10897925
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 00:11
stryzhko
Юнекс Банк 1 ... 249, 250, 251
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2507 91106
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 гру, 2020 18:35
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.