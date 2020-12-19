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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 23:47
novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Правда.
З лютого не дають ліміт, хоча і свої кошти тримаю постійно і іноді розраховуюсь. Кредитна історія кристально чиста, жодного, зовсім жодного, прострочення по жодній картці чи кредиту. Працюю офіційно. Регулярно дзвонив в кол центр, ліміт 0 досі.
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Rimlyanin1
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Додано: Нед 20 гру, 2020 01:01
unlock написав:Я для зняття готівки використовую. Пуші по ній безкоштовні, їсти не просить, а банкомат привата в будь-якому селі є.
А сколько максимум за раз даёт по простиру - тысяча, две?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 01:11
Rimlyanin1 написав:
novichok написав:Взял кредитку с нулевым лимитом. Со слов менагера на неё мне кредитный лимит не дадут никогда. Что бы попытаться получить кредлимит, мне нужно будет закрыть эту и оформлять новую. Менагер прав?
Правда.
З лютого не дають ліміт, хоча і свої кошти тримаю постійно і іноді розраховуюсь. Кредитна історія кристально чиста, жодного, зовсім жодного, прострочення по жодній картці чи кредиту. Працюю офіційно. Регулярно дзвонив в кол центр, ліміт 0 досі.
Моя исторія: отримав також в лютому нульовку. Також норм. кред. рейтинг і офіційна робота. Потім тільки взнав причину нуля (можливу причину) - дав телефон свого безпосереднього керівника, не попередивши його. Дядько був чомусь не в гуморі, не схотів розмовляти з ними (можливо і просто послав). Просидів без ліміту 4-5 місяців, пішов до банку і написав заяви: одну щодо видалення з їх бази даних інформації щодо контактних осіб, що я надав, порушивши законодавство про захист персональних даних, і другу заяву про зміну кред. ліміту. Щось спрацювало і за тиждень-два вже мав ліміт 3к, а за пару місяців підняли ще до 14к.
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alibob
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Додано: Нед 20 гру, 2020 08:44
ukrprom2014 написав:
Врут, заплатите своими 100 грн. и положите на полку.
Через какое-то время нальют.
А зачем 100 грн платить?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 20 гру, 2020 09:14
полагаю для получения +100 бонуса за расходную операцию
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Нед 20 гру, 2020 09:18
wtf написав:
полагаю для получения +100 бонуса за расходную операцию
Так еще где-то с августа бонус дают только за операцию за кредитные средства. Здесь же кредитка с нулевым лимитом, поэтому операция на сумму 100 грн за свои ничего не даст.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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