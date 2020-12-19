3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;
4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи; нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;
5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки
6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);
7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;
8) если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.
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3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;
4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи; нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;
5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки
6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);
7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;
если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.
КоКоколо тільки до Нового року? Не продовжують?
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