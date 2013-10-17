Додано: Нед 20 гру, 2020 11:47

valya,1) реферальная программа действует до конца этого года;2) ликбез от банка3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи;нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;8) если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.