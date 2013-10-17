RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4486448744884489

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

valya,

1) реферальная программа действует до конца этого года;

2) ликбез от банка https://www.forward-bank.com/koko_kolo/

3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;

4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи;
нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;

5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки

6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);

7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;

8) если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 08.03.18
Подякував: 305 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:нетрудоустроенным карту не оформят

факт трудоустройства берут только со слов просителя.
Телефон "бухгалтерии" - тоже со слов :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2249
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:14

MASolomko
Про приложение, а можно только вебовской версией пользоваться?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 31.10.12
Подякував: 338 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:16

  valya написав:MASolomko
Про приложение, а можно только вебовской версией пользоваться?

Можно. Но она не такая удобная. И по моему в ней нет перехода на пуши. Поэтому в телефоне как минимум раз ее надо будет задействоваиь, а потом снести
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5325
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:24

Flamingo
Вот тут и проблемка, старое железо на 4 андроиде не тянет. Веба хватит для контроля трат? А как быть с смс?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 31.10.12
Подякував: 338 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:25

  MASolomko написав:valya,

1) реферальная программа действует до конца этого года;

2) ликбез от банка https://www.forward-bank.com/koko_kolo/

3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;

4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи;
нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;

5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки

6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);

7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;

8) если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.

КоКоколо тільки до Нового року? Не продовжують?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35585
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

  valya написав:Вот тут и проблемка, старое железо на 4 андроиде не тянет.

на компьютер можно установить эмулятор андроида и запустить с него
  valya написав:А как быть с смс?

в момент активации карты от них можно отказаться если не получилось с эмулятором
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 94
З нами з: 29.11.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 17:00

  Квесторе_поверніться написав:КоКоколо тільки до Нового року? Не продовжують?
на сайте пусто
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 18:01

  wtf написав:
  valya написав:Вот тут и проблемка, старое железо на 4 андроиде не тянет.

на компьютер можно установить эмулятор андроида и запустить с него
  valya написав:А как быть с смс?

в момент активации карты от них можно отказаться если не получилось с эмулятором

Веб-версия отличная у Форварда. На эмуляторе работает нормально, смс-ки нормально приходят на кнопочный телефон. Очень Радостно что СМСки не зашифрованы, как в Укргазбанке и их можно нормально переписывать.
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 14.12.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 19:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sergia написав:как в Укргазбанке и их можно нормально переписывать.

в Укргазі магічним чином зашифровані СМС самі попадають в моб.додаток екобанк і їх не треба копіювати чи вводити руками
може так і задумувалось банком?..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10331
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4486448744884489
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 91, 92, 93
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
926 133627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 20:21
clientage
Юнекс Банк 1 ... 249, 250, 251
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2508 91198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 20:16
cohan
А-Банк 1 ... 1819, 1820, 1821
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18203 2551250
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 гру, 2020 20:01
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.