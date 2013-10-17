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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:03
greenozon написав: sergia написав:
как в Укргазбанке и их можно нормально переписывать.
в Укргазі магічним чином зашифровані СМС самі попадають в моб.додаток екобанк і їх не треба копіювати чи вводити руками
може так і задумувалось банком?..
так і задумувалось банком), але мова йшлась про кнопковий телефон.
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sergia
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