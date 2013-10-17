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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4487448844894490

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:03

  greenozon написав:
  sergia написав:как в Укргазбанке и их можно нормально переписывать.

в Укргазі магічним чином зашифровані СМС самі попадають в моб.додаток екобанк і їх не треба копіювати чи вводити руками
може так і задумувалось банком?..

так і задумувалось банком), але мова йшлась про кнопковий телефон.
sergia
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Повідомлень: 38
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  #<1 ... 4487448844894490
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