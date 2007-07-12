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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 21:03
greenozon написав: sergia написав:
как в Укргазбанке и их можно нормально переписывать.
в Укргазі магічним чином зашифровані СМС самі попадають в моб.додаток екобанк і їх не треба копіювати чи вводити руками
може так і задумувалось банком?..
так і задумувалось банком), але мова йшлась про кнопковий телефон.
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sergia
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:36
sergia
На кнопочном глаза сломать можно, читая эти смски
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 21 гру, 2020 10:53
sergia написав:
так і задумувалось банком), але мова йшлась про кнопковий телефон.
сомнительная задумка конечно...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
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antey718
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:30
antey718 написав:
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
+1.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:43
antey718 написав:
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
+1. Замітив що в додатку відображається мінімальний платіж 7 грн який треба внести в наступному місяці. Це вони мені 7 грн хочуть списать чи що?
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:14
antey718 написав:
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
у меня вообще на кредитке мои деньги и все равно позвонили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Пон 21 гру, 2020 14:30
omb написав: antey718 написав:
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
у меня вообще на кредитке мои деньги и все равно позвонили
Може банк готовий списати свої борги перед депозитчиками?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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