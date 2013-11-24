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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4488448944904491>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 21:03

  greenozon написав:
  sergia написав:как в Укргазбанке и их можно нормально переписывать.

в Укргазі магічним чином зашифровані СМС самі попадають в моб.додаток екобанк і їх не треба копіювати чи вводити руками
може так і задумувалось банком?..

так і задумувалось банком), але мова йшлась про кнопковий телефон.
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:36

sergia
На кнопочном глаза сломать можно, читая эти смски
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:53

  sergia написав:так і задумувалось банком), але мова йшлась про кнопковий телефон.
сомнительная задумка конечно...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22

А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:30

  antey718 написав:А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.


+1.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:43

  antey718 написав:А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.

+1. Замітив що в додатку відображається мінімальний платіж 7 грн який треба внести в наступному місяці. Це вони мені 7 грн хочуть списать чи що? :mrgreen:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:14

  antey718 написав:А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
у меня вообще на кредитке мои деньги и все равно позвонили :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 14:30

  omb написав:
  antey718 написав:А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
у меня вообще на кредитке мои деньги и все равно позвонили :)


Може банк готовий списати свої борги перед депозитчиками?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  antey718 написав:А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.

+1, мне тоже звонили, но у меня КЛ =0 . Веерный обзвон. Нажал !1! и х/с.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто просил выписку по Кредитке. Как вы это делали,что писали? Я попросил, но мне на электронную почту так ничего не пришло.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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