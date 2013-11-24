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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:57
_PORT_UA написав:
Кто просил выписку по Кредитке. Как вы это делали,что писали? Я попросил, но мне на электронную почту так ничего не пришло.
Писал в чат в духе "Прошу подключить отправку выписки по карте такой-то на мою электронную почту такую-то". Мне перезвонили, уточнили почту и подключили отправку выписок.
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