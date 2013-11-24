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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4488448944904491

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:57

  _PORT_UA написав:Кто просил выписку по Кредитке. Как вы это делали,что писали? Я попросил, но мне на электронную почту так ничего не пришло.

Писал в чат в духе "Прошу подключить отправку выписки по карте такой-то на мою электронную почту такую-то". Мне перезвонили, уточнили почту и подключили отправку выписок.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:21

  ingtrans написав:
  _PORT_UA написав:Кто просил выписку по Кредитке. Как вы это делали,что писали? Я попросил, но мне на электронную почту так ничего не пришло.

Писал в чат в духе "Прошу подключить отправку выписки по карте такой-то на мою электронную почту такую-то". Мне перезвонили, уточнили почту и подключили отправку выписок.

Мне приходит уже месяца три на почту по кредитной и трем дебеткам.
rollo
 
Повідомлень: 1083
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:23

колеги, а за умови зменшення залишку нижче 1000 грн. по дебетці КоКо плата за обслуговування 15грн. увімкнеться одразу по факту ж чи є якийсь зазор на "повернення" потрібної суми ?
ну, для прикладу, вийшов у нуль зранку, а в обід того ж дня знову залив овер 1К

ПС. За умови, якщо не було понад 10 операцій чи/або на суму понад 3К

Дякую!
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 20:34

  stas_rst написав:колеги, а за умови зменшення залишку нижче 1000 грн. по дебетці КоКо плата за обслуговування 15грн. увімкнеться одразу по факту ж чи є якийсь зазор на "повернення" потрібної суми ?
ну, для прикладу, вийшов у нуль зранку, а в обід того ж дня знову залив овер 1К

ПС. За умови, якщо не було понад 10 операцій чи/або на суму понад 3К

Дякую!

А коли аХція скінчилась шо 15 грн не нараховували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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