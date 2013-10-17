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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:57
_PORT_UA написав:
Кто просил выписку по Кредитке. Как вы это делали,что писали? Я попросил, но мне на электронную почту так ничего не пришло.
Писал в чат в духе "Прошу подключить отправку выписки по карте такой-то на мою электронную почту такую-то". Мне перезвонили, уточнили почту и подключили отправку выписок.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:21
ingtrans написав: _PORT_UA написав:
Кто просил выписку по Кредитке. Как вы это делали,что писали? Я попросил, но мне на электронную почту так ничего не пришло.
Писал в чат в духе "Прошу подключить отправку выписки по карте такой-то на мою электронную почту такую-то". Мне перезвонили, уточнили почту и подключили отправку выписок.
Мне приходит уже месяца три на почту по кредитной и трем дебеткам.
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rollo
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:23
колеги, а за умови зменшення залишку нижче 1000 грн. по дебетці КоКо плата за обслуговування 15грн. увімкнеться одразу по факту ж чи є якийсь зазор на "повернення" потрібної суми ?
ну, для прикладу, вийшов у нуль зранку, а в обід того ж дня знову залив овер 1К
ПС. За умови, якщо не було понад 10 операцій чи/або на суму понад 3К
Дякую!
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Пон 21 гру, 2020 20:34
stas_rst написав:
колеги, а за умови зменшення залишку нижче 1000 грн. по дебетці КоКо плата за обслуговування 15грн. увімкнеться одразу по факту ж чи є якийсь зазор на "повернення" потрібної суми ?
ну, для прикладу, вийшов у нуль зранку, а в обід того ж дня знову залив овер 1К
ПС. За умови, якщо не було понад 10 операцій чи/або на суму понад 3К
Дякую!
А коли аХція скінчилась шо 15 грн не нараховували?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 21 гру, 2020 21:55
omb написав: antey718 написав:
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
у меня вообще на кредитке мои деньги и все равно позвонили
Аналогично
КОКО КАРД 100 грн. за оформлення кредитної та по 50 грн. за оформлення дебетової. http://lx4.me/c/rPi1RPGC!
Монобанк 50грн. https://monobank.ua/r/ScEQ4m
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Додано: Пон 21 гру, 2020 22:49
stas_rst написав:
15грн. увімкнеться одразу по факту ж чи є якийсь зазор на "повернення" потрібної суми ?
Думаю что на конец рабочего дня проверяется остаток на счету.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:08
antey718 написав:
А кому-то звонил робот форварда с предложением списать часть долга? У меня и долга то особо нет, использовал только часть кред. лимита по карте и тот полностью в льготном периоде, на гарячей линии ничего об этом не знают.
Друзья, приветствую.
Прошу написать в ЛС номера телефонов, с которых поступил звонок от банка с предложением списать часть долга.
Заранее благодарю.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 22 гру, 2020 15:21
Вопрос представителю.
Нужно оформить дебетную карту ко-ко. Заполняю анкету по реферальной ссылке, но никто не перезванивает для дальнейшей реестрации. Заполнял анкету раз в день несколько дней подряд, обратных звонков небыло.
Что делать ? ждать ? (есть также кредитка и депозитка старая)
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Siris
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:20
Siris
Напишите в ЛС Ваш номер телефона, пожалуйста. Проверим инфу.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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Support BForward
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:45
Support BForward
Мне звонили со скрытого номера.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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