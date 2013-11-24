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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44904491449244934494>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 16:49

  Siris написав:Вопрос представителю.
Нужно оформить дебетную карту ко-ко. Заполняю анкету по реферальной ссылке, но никто не перезванивает для дальнейшей реестрации. Заполнял анкету раз в день несколько дней подряд, обратных звонков небыло.
Что делать ? ждать ? (есть также кредитка и депозитка старая)

Что указывали в графе "трудоустройство" - если безработный - звонка можете не ждать. И да тут когда подается заявка банк считает что вы хотите кредитку - о дебетке надо говорить когда перезвонят. Но если безработный - не звонят. Вот такой замкнутый круг получается. Он разрывается если вначале указать о наличии официальной работы, а потом уже в ходе звонка начать с того что 1. Надо дебетка. 2. Работы нет (или пока нет). Как то так... :roll:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:15

Выпилили из веб-ИБ вход по логину.
Вместо него впилили вход по куар и по номеру телефона.
Ну не д*билы ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:16

  mustbe написав:Выпилили из веб-ИБ вход по логину.
Вместо него впилили вход по куар и по номеру телефона.
Ну не д*билы ?

Орієнтуються на клієнтів-монобанкців, які крім номера нічого не здатні запамятати.
А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кочевник написав:А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля.
  Кочевник написав:які крім номера нічого не здатні запамятати.

Ты как-то интересно умудряешься в одном сообщении накинуть не тех кому не охота запоминать кучу паролей и тут же написать посетовать на то что мошеники будут с помощью пароля блокировать кому-то вход в интернет-банк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:28

  vitaliy_berdinskikh написав:Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля

Ой ли ?
Если попытаться раз 5 зайти под номером телефона и указывать левые пароли - наверняка акк залочится.
Для того и были придуманы логины лет 100 назад, чтоб нельзя было легко и просто локнуть акк недруга.
Но скунс - на пике жижитализации, ему не до таких мелочей
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Ой ли ?

Можно ж легко проверить.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кочевник написав:А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля.
  Кочевник написав:які крім номера нічого не здатні запамятати.

Ты как-то интересно умудряешься в одном сообщении накинуть не тех кому не охота запоминать кучу паролей и тут же написать посетовать на то что мошеники будут с помощью пароля блокировать кому-то вход в интернет-банк.


логин+пароль как то более безопасно чем просто номер_телефона+пароль
мой телефон знает куча людей а вот логин никто.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Ой ли ?

Можно ж легко проверить.

Дайте мне Ваш телефон в личку, проверим )
А кому надо - и так его знают
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый вечер
Нужно будет перевести по реквизитам сумму около фонда двумя платежами через ИБ на счет другого лица в другом банке. Писали раньше лучше переводить по 100 тыс. за раз.
Этот совет на сегодня актуален? Нужно перевести именно двумя платежами по 100 тыс прямиком на депозит в другом банке другому лицу
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 22 гру, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 17:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кочевник написав:А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля.
  Кочевник написав:які крім номера нічого не здатні запамятати.

Ты как-то интересно умудряешься в одном сообщении накинуть не тех кому не охота запоминать кучу паролей и тут же написать посетовать на то что мошеники будут с помощью пароля блокировать кому-то вход в интернет-банк.

Ти нездатен оцінити загрози безпеки і робиш висновки.
Попередні дописувачи вже пояснили.
Підпис без реферальних посилань :)
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