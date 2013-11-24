Siris написав:Вопрос представителю. Нужно оформить дебетную карту ко-ко. Заполняю анкету по реферальной ссылке, но никто не перезванивает для дальнейшей реестрации. Заполнял анкету раз в день несколько дней подряд, обратных звонков небыло. Что делать ? ждать ? (есть также кредитка и депозитка старая)
Что указывали в графе "трудоустройство" - если безработный - звонка можете не ждать. И да тут когда подается заявка банк считает что вы хотите кредитку - о дебетке надо говорить когда перезвонят. Но если безработный - не звонят. Вот такой замкнутый круг получается. Он разрывается если вначале указать о наличии официальной работы, а потом уже в ходе звонка начать с того что 1. Надо дебетка. 2. Работы нет (или пока нет). Как то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Кочевник написав:А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля.
Кочевник написав:які крім номера нічого не здатні запамятати.
Ты как-то интересно умудряешься в одном сообщении накинуть не тех кому не охота запоминать кучу паролей и тут же написать посетовать на то что мошеники будут с помощью пароля блокировать кому-то вход в интернет-банк.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh написав:Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля
Ой ли ? Если попытаться раз 5 зайти под номером телефона и указывать левые пароли - наверняка акк залочится. Для того и были придуманы логины лет 100 назад, чтоб нельзя было легко и просто локнуть акк недруга. Но скунс - на пике жижитализации, ему не до таких мелочей
Кочевник написав:А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля.
Кочевник написав:які крім номера нічого не здатні запамятати.
Ты как-то интересно умудряешься в одном сообщении накинуть не тех кому не охота запоминать кучу паролей и тут же написать посетовать на то что мошеники будут с помощью пароля блокировать кому-то вход в интернет-банк.
логин+пароль как то более безопасно чем просто номер_телефона+пароль мой телефон знает куча людей а вот логин никто.
Добрый вечер Нужно будет перевести по реквизитам сумму около фонда двумя платежами через ИБ на счет другого лица в другом банке. Писали раньше лучше переводить по 100 тыс. за раз. Этот совет на сегодня актуален? Нужно перевести именно двумя платежами по 100 тыс прямиком на депозит в другом банке другому лицу
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 22 гру, 2020 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Кочевник написав:А потім шахраї будуть блокувати вхід в інтернет-банкінг неправильним введенням пароля.
Вход но номеру телефон и QR-коду как раз лишает возможности кого-либо заблокировать клиент вход путем ввода неправильного пароля.
Кочевник написав:які крім номера нічого не здатні запамятати.
Ты как-то интересно умудряешься в одном сообщении накинуть не тех кому не охота запоминать кучу паролей и тут же написать посетовать на то что мошеники будут с помощью пароля блокировать кому-то вход в интернет-банк.
Ти нездатен оцінити загрози безпеки і робиш висновки. Попередні дописувачи вже пояснили.