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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:38
mustbe написав:
Дайте мне Ваш телефон в личку, проверим )
А Ваш телефон чем вас не устраивает?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:40
vitaliy_berdinskikh написав:
А Ваш телефон чем вас не устраивает?
Тем, что я не хочу лочить свой акк, чтоб доказать, что авторизация по телефону менее секюрна, чем по логину
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mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:43
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Дайте мне Ваш телефон в личку, проверим )
А Ваш телефон чем вас не устраивает?
Зніми відео де ти 5 разів вводиш неправильно пароль для свого телефона, щоби довести, що акаунт не заблокується.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:47
mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А Ваш телефон чем вас не устраивает?
Тем, что я не хочу лочить свой акк, чтоб доказать, что авторизация по телефону менее секюрна, чем по логину
Тоесть Вы решили поворчать на лавочке вместо того чтобы проверить версию о блокировке и если она подтвердится - обратится в банк с предложением исправить это. Ну ОК.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:48
Я
Кочевник написав: vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Дайте мне Ваш телефон в личку, проверим )
А Ваш телефон чем вас не устраивает?
Зніми відео де ти 5 разів вводиш неправильно пароль для свого телефона, щоби довести, що акаунт не заблокується.
должен доказывать?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:49
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А Ваш телефон чем вас не устраивает?
Тем, что я не хочу лочить свой акк, чтоб доказать, что авторизация по телефону менее секюрна, чем по логину
Тоесть Вы решили поворчать на лавочке вместо того чтобы проверить версию о блокировке и если она подтвердится - обратится в банк с предложением исправить это. Ну ОК.
Тобто, коли немає доказів, почався перехід на особистості?
Я помилився, достатньо неправильно 3 рази ввести.
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Кочевник
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:52
а Вы шо еще и логин с паролем вводите???
а пальцем тыцнуть слабо?
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хуторянка
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:53
хуторянка написав:
а Вы шо еще и логин с паролем вводите???
а пальцем тыцнуть слабо?
мало того что логин с паролем - еще и код с смски. как то так
во всяком случае так входил постоянно ранее
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mephala
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:54
Кочевник написав:
Тобто, коли немає доказів, почався перехід на особистості?
А, так это оказывается я что-то доказываю?
Тогда я даже не буду пытаться понять в чём состоит моя попытка перейти на личности.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 22 гру, 2020 17:58
mephala написав: хуторянка написав:
а Вы шо еще и логин с паролем вводите???
а пальцем тыцнуть слабо?
мало того что логин с паролем - еще и код с смски. как то так
во всяком случае так входил постоянно ранее
в смс тоже тыцнуть-оно само заскакивает
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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