Куда ? В монитор ? Или в клавиатуру ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:02
Куда ? В монитор ? Или в клавиатуру ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12
А что проверять ?
Что если несколько раз ввести пару телефон-левый_пароль, то акк залочится ?
Или что небо синее ?
И то и другое - очевидно, не ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
То о чём писалось. Вы то вообще ограничились словом "де***", пришлось Кочевнику путанно объяснять проблему. Но теперь почему-то я должен что-то доказывать.
Нет, не очевидно. Программисты регулярно пишут какие-то свои костыльные сортировки. Откуда знать как был реализован логин если никто не пробовал войти?
Mind the gap.
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