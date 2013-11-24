Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39

mustbe написав: Для понимания: Для понимания:

Да знаю я о чём речь.Но у меня за последние десять лет когда в разных банках клентом и использовал номер телефона в качестве логина - не было ни одной попытки кого-либо заблокировать мою учётную запись в интернет-банкинге. Что конечно не исключает того что где-то среди 37 миллионов найдется пара де*** которые будут таким заниматься. Примерно как мы в детстве баловались звонками в дверь.Но кроме этого прежде чем утверждать что проблема есть надо знать что она реально есть. А как я понимаю никто и не пробовал проверить что блокируется доступ в банк. И уж тем более никто не обратился в банк с предложением исправить то что предположительно является проблемой.Дверные звонки, к слову, до сих пор позволяют нажимать себя любому школьнику.