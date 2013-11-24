Куда ? В монитор ? Или в клавиатуру ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:02
Куда ? В монитор ? Или в клавиатуру ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12
А что проверять ?
Что если несколько раз ввести пару телефон-левый_пароль, то акк залочится ?
Или что небо синее ?
И то и другое - очевидно, не ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
То о чём писалось. Вы то вообще ограничились словом "де***", пришлось Кочевнику путанно объяснять проблему. Но теперь почему-то я должен что-то доказывать.
Нет, не очевидно. Программисты регулярно пишут какие-то свои костыльные сортировки. Откуда знать как был реализован логин если никто не пробовал войти?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:32
Для понимания:
Мой телефон - знают не один десяток людей.
Мой логин - никто, кроме меня и банка (надееюсь).
Какое поле легче скомпрометировать недругу ?
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:32
практически с компа не захожу (сори за стеб)
пс -комп -отчет по теплосчетчику и воде-там виднее
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39
Ну, не все ж таки продвинутые.
Есть ещё динозавры, которые пользуются вебом.
И, не поверите, командной строкой )
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да знаю я о чём речь.
Но у меня за последние десять лет когда в разных банках клентом и использовал номер телефона в качестве логина - не было ни одной попытки кого-либо заблокировать мою учётную запись в интернет-банкинге. Что конечно не исключает того что где-то среди 37 миллионов найдется пара де*** которые будут таким заниматься. Примерно как мы в детстве баловались звонками в дверь.
Но кроме этого прежде чем утверждать что проблема есть надо знать что она реально есть. А как я понимаю никто и не пробовал проверить что блокируется доступ в банк. И уж тем более никто не обратился в банк с предложением исправить то что предположительно является проблемой.
Дверные звонки, к слову, до сих пор позволяют нажимать себя любому школьнику.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Тока это не приводит к походу в отд-е с паспортом... под Новый год
ПС. А вы чо никада не лочили экки на офисном компе пока менагер отлучился по малой нужде? Я эт регулярно делаю. а если там еще и ИБ какой открытыл остался, то обязательно куданить 1000 грн переведу, хай потом в выписке роется
Востаннє редагувалось clientage в Вів 22 гру, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:54
Да, проблема есть.
Да, блокируется.
Нет, обращаться в банк нет никакого смысла. Наше мнение очень важно для банка, а потому - в мусорку.
Я ж многие банки знаю из-под капота, скрипты под них написал, знаю о чём говорю.
3-4-5 неудачных авторизации - и здравствуй гестапо.
А отладка - дело тонкое, иногда надо и десяток вариантов попробовать.
Ладно, заканчиваю эту бесполезную дискуссию.
Всё уже сказано
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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