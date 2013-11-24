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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4492449344944495>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:02

  хуторянка написав:а Вы шо еще и логин с паролем вводите??? :mrgreen:
а пальцем тыцнуть слабо? :mrgreen:

Куда ? В монитор ? Или в клавиатуру ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:12

  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть Вы решили поворчать на лавочке вместо того чтобы проверить версию о блокировке

А что проверять ?
Что если несколько раз ввести пару телефон-левый_пароль, то акк залочится ?
Или что небо синее ?
И то и другое - очевидно, не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:А что проверять ?

То о чём писалось. Вы то вообще ограничились словом "де***", пришлось Кочевнику путанно объяснять проблему. Но теперь почему-то я должен что-то доказывать.
  mustbe написав:И то и другое - очевидно, не ?

Нет, не очевидно. Программисты регулярно пишут какие-то свои костыльные сортировки. Откуда знать как был реализован логин если никто не пробовал войти? :roll:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:32

пришлось Кочевнику путанно объяснять проблему

Для понимания:
Мой телефон - знают не один десяток людей.
Мой логин - никто, кроме меня и банка (надееюсь).
Какое поле легче скомпрометировать недругу ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:32

  mustbe написав:
  хуторянка написав:а Вы шо еще и логин с паролем вводите??? :mrgreen:
а пальцем тыцнуть слабо? :mrgreen:

Куда ? В монитор ? Или в клавиатуру ?

практически с компа не захожу :oops: (сори за стеб)
пс -комп -отчет по теплосчетчику и воде-там виднее
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39

  хуторянка написав:практически с компа не захожу

Ну, не все ж таки продвинутые.
Есть ещё динозавры, которые пользуются вебом.
И, не поверите, командной строкой )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Для понимания:

Да знаю я о чём речь.

Но у меня за последние десять лет когда в разных банках клентом и использовал номер телефона в качестве логина - не было ни одной попытки кого-либо заблокировать мою учётную запись в интернет-банкинге. Что конечно не исключает того что где-то среди 37 миллионов найдется пара де*** которые будут таким заниматься. Примерно как мы в детстве баловались звонками в дверь.

Но кроме этого прежде чем утверждать что проблема есть надо знать что она реально есть. А как я понимаю никто и не пробовал проверить что блокируется доступ в банк. И уж тем более никто не обратился в банк с предложением исправить то что предположительно является проблемой.

Дверные звонки, к слову, до сих пор позволяют нажимать себя любому школьнику.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:Дверные звонки, к слову, до сих пор позволяют нажимать себя любому школьнику.

Тока это не приводит к походу в отд-е с паспортом... под Новый год :mrgreen:

ПС. А вы чо никада не лочили экки на офисном компе пока менагер отлучился по малой нужде? Я эт регулярно делаю. а если там еще и ИБ какой открытыл остался, то обязательно куданить 1000 грн переведу, хай потом в выписке роется :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 22 гру, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:54

  vitaliy_berdinskikh написав:Но кроме этого прежде чем утверждать что проблема есть надо знать что она реально есть.
А как я понимаю никто и не пробовал проверить что блокируется доступ в банк.
И уж тем более никто не обратился в банк с предложением исправить то что предположительно является проблемой.

Да, проблема есть.
Да, блокируется.
Нет, обращаться в банк нет никакого смысла. Наше мнение очень важно для банка, а потому - в мусорку.

Я ж многие банки знаю из-под капота, скрипты под них написал, знаю о чём говорю.
3-4-5 неудачных авторизации - и здравствуй гестапо.
А отладка - дело тонкое, иногда надо и десяток вариантов попробовать.

Ладно, заканчиваю эту бесполезную дискуссию.
Всё уже сказано
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:3-4-5 неудачных авторизации - и здравствуй гестапо

100%, ТАС например
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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