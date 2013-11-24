Упс.
Это мой 5000-й пост, просто оставлю его здесь )
Зафиксирую так сказать.
Всем удачи и бобра в Новом Году (если, конечно, он таки наступит) )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:01
Упс.
Это мой 5000-й пост, просто оставлю его здесь )
Зафиксирую так сказать.
Всем удачи и бобра в Новом Году (если, конечно, он таки наступит) )
Зараз переглядають цей форум: Adast, extreme_lviv_ua, ramaz, V2, Valeriy237 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|