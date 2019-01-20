Упс.
Это мой 5000-й пост, просто оставлю его здесь )
Зафиксирую так сказать.
Всем удачи и бобра в Новом Году (если, конечно, он таки наступит) )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:01
Упс.
Это мой 5000-й пост, просто оставлю его здесь )
Зафиксирую так сказать.
Всем удачи и бобра в Новом Году (если, конечно, он таки наступит) )
Додано: Вів 22 гру, 2020 20:10
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06
mustbe наступит, наступит - куда денется!
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 гру, 2020 21:38
Вынужден юзать обе версии ибо два АКК в тилипоне(вход по пальцу) и + Веб, дабы не нарушать лёгкий вход в первых двух. Так проще и быстрее.
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, gorbatiuk_v, ishvara, Lost, lubopytnaya, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|