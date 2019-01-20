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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:01
Упс.
Это мой 5000-й пост, просто оставлю его здесь )
Зафиксирую так сказать.
Всем удачи и бобра в Новом Году (если, конечно, он таки наступит) )
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mustbe
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Додано: Вів 22 гру, 2020 20:10
mustbe написав:
Упс.
Это мой 5000-й пост
С юбилеем!!!
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06
mustbe наступит, наступит - куда денется!
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 22 гру, 2020 21:38
mustbe написав: хуторянка написав:
практически с компа не захожу
Ну, не все ж таки продвинутые.
Есть ещё динозавры, которые пользуются вебом.
И, не поверите, командной строкой )
Вынужден юзать обе версии ибо два АКК в тилипоне(вход по пальцу) и + Веб, дабы не нарушать лёгкий вход в первых двух. Так проще и быстрее.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04
mustbe
Очень часто использую Ваши посты и наработки в практической деятельности.
Большое спасибо!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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