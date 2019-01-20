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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4492449344944495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:01

Упс.
Это мой 5000-й пост, просто оставлю его здесь )
Зафиксирую так сказать.

Всем удачи и бобра в Новом Году (если, конечно, он таки наступит) )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 20:10

  mustbe написав:Упс.
Это мой 5000-й пост

С юбилеем!!!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:06

mustbe наступит, наступит - куда денется!
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:38

  mustbe написав:
  хуторянка написав:практически с компа не захожу

Ну, не все ж таки продвинутые.
Есть ещё динозавры, которые пользуются вебом.
И, не поверите, командной строкой )

Вынужден юзать обе версии ибо два АКК в тилипоне(вход по пальцу) и + Веб, дабы не нарушать лёгкий вход в первых двух. Так проще и быстрее.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:04

mustbe
Очень часто использую Ваши посты и наработки в практической деятельности.
Большое спасибо!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлень: 2284
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