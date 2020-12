Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34

Возвращаясь к вчерашнему спору о блокировке аккаунта поскольку логин теперь это номер телефона, а номер телефона известен многим.Поскольку прямо сейчас я не держу больших сумм в банке, да и депозиты с обновленными ставками меня не прельщают - решил поставить эксперимент не себе избавив пана mustbe от необходимости изображать хакера и иммитировать попытку подбора пароля Увы, но пессимисты оказались правы: метод блокировки выбран максимально рукожопный. Разве что не забанили наглухо сам IP адрес хотя как раз это вполне логично было сделать так как любят делать) (просто пример): "Error 1020 Access deniedWhat happened? This website is using a security service to protect itself from online attacks.".После трех попыток войти с неправильным паролем учётная запись была заблокирована, кроме сообщения на сайте я так же получил СМС с обещанием раблокировки через 15 минут.Кроме доступа в интернет-банк так же было заблокировано мобильное приложение. Голосом Муму из творения классика хочется спросить: "Зато?" Ведь в мобильном приложении я никаких действий по подбору пароля не предпринимал.Увы но после 15 минут никакой разблокировки не произошло. Лишь спустя почти сутки сообщение в мобильном приложении сменилось с фразы "користувач заблокован" наВчера после того как проблема была экспериментально подтверждена я написал в банк два письма с описаниями обеих проблем: и то что логин-телефон в текущей версии алгоритма блокировки даёт возможность создавать проблемы клиенту банка, и что автоматического снятия блокировки не происходит. Сегодня ближе к вечеру получил из банка подтверждения что обращения приняты в работу. Надеюсь что банк не разочарует и как и при прошлых обращениях найдет какой-то способ устранить эти проблемы или хотя бы минимизировать ущерб который может быть причинён клиенту действиями третьих лиц знающих его номер телефона.

