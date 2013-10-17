Додано: Сер 23 гру, 2020 17:55

Ребята спасибо за подсказки. И еще вопрос, если в курсе. Вот на Дебетке под 15к, сегодня на нее завожу средства и сумма становится уже больше 15. За сегодня еще % на остаток на числится на сумму меньше 15к? А с завтрашнего уже на свыше?

Когда мне лучше в таком случае гасить Кредитку с Дебетной,чтобы % на остаток были начислены именно на 15к и сегодня и завтра?

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