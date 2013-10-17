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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4494449544964497>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45

  _PORT_UA написав:А если СЭПом с Альфы скину сегодня, то Форвард сегодняшним числом зачислит?
c а-банка меньше часа в последний раз понадобилось
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребята спасибо за подсказки. И еще вопрос, если в курсе. Вот на Дебетке под 15к, сегодня на нее завожу средства и сумма становится уже больше 15. За сегодня еще % на остаток на числится на сумму меньше 15к? А с завтрашнего уже на свыше?
Когда мне лучше в таком случае гасить Кредитку с Дебетной,чтобы % на остаток были начислены именно на 15к и сегодня и завтра?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:26

  wtf написав:а что говорит опыт предыдущих погашений? заходит день в день?

Утром кидайте - зайдет 99,999%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:43

  _PORT_UA написав:Ребята спасибо за подсказки. И еще вопрос, если в курсе. Вот на Дебетке под 15к, сегодня на нее завожу средства и сумма становится уже больше 15. За сегодня еще % на остаток на числится на сумму меньше 15к? А с завтрашнего уже на свыше?
Когда мне лучше в таком случае гасить Кредитку с Дебетной,чтобы % на остаток были начислены именно на 15к и сегодня и завтра?

Сегодня будут %% на сумму остатка на счете на сегодня. Если затянули Форвардовским приложением или СЭПом, то сегодня и перегоняйте на кредитку, тогда по дебетке и сегодня, и завтра будет менее 15к. Хотя для целей погашения все можно было сделать завтра.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:56

vollena71 ,пополнил сегодня СЭПом, на сейчас уже свыше 15к. Но на конец дня система посчитает, что меньше 15ти,верно?Или уже на 15+?
Думал,что на текущую на сейчас сумму проценты начислятся уже с завтра.А так как завтра буду делать погашение,то на конец дня опять будет менее 15ти, так как со счета на счет должно пройти одним днем. Вот эти тонкости интересуют.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:03

  _PORT_UA написав:vollena71 ,пополнил сегодня СЭПом, на сейчас уже свыше 15к. Но на конец дня система посчитает, что меньше 15ти,верно?Или уже на 15+?
Думал,что на текущую на сейчас сумму проценты начислятся уже с завтра.А так как завтра буду делать погашение,то на конец дня опять будет менее 15ти, так как со счета на счет должно пройти одним днем. Вот эти тонкости интересуют.

Если сегодня сэпили - тяните теперь в аппке с дебетки на кредитку и у вас ни один день не выпадет. Если потянете завтра - 1 день будет по пониженной ставке.
А вообще % начисляются по остатку на карт.счете за день. И не важно на вечер это или на утро. Потому что вчера было на вечер=тому что сегодня на утро. То есть те же яйца - вид сбоку ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:20

  omb написав:
  _PORT_UA написав:А если СЭПом с Альфы скину сегодня, то Форвард сегодняшним числом зачислит?
c а-банка меньше часа в последний раз понадобилось


тестил месяца три назад - Форвард после 17ти СЭП с Альфы как раз забил, зато зачислил в 8:45 или что-то такое ) на след день
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Возвращаясь к вчерашнему спору о блокировке аккаунта поскольку логин теперь это номер телефона, а номер телефона известен многим.

Поскольку прямо сейчас я не держу больших сумм в банке, да и депозиты с обновленными ставками меня не прельщают - решил поставить эксперимент не себе избавив пана mustbe от необходимости изображать хакера и иммитировать попытку подбора пароля.

Увы, но пессимисты оказались правы: метод блокировки выбран максимально рукожопный. Разве что не забанили наглухо сам IP адрес хотя как раз это вполне логично было сделать так как любят делать некоторые через блокировку по стране) (просто пример): "Error 1020 Access denied
What happened? This website is using a security service to protect itself from online attacks.".

После трех попыток войти с неправильным паролем учётная запись была заблокирована, кроме сообщения на сайте я так же получил СМС с обещанием раблокировки через 15 минут.

Зображення

Кроме доступа в интернет-банк так же было заблокировано мобильное приложение. Голосом Муму из творения классика хочется спросить: "За что?" Ведь в мобильном приложении я никаких действий по подбору пароля не предпринимал.

Увы но после 15 минут никакой разблокировки не произошло. Лишь спустя почти сутки сообщение в мобильном приложении сменилось с фразы "користувач заблокован" на
Зображення

Вчера после того как проблема была экспериментально подтверждена я написал в банк два письма с описаниями обеих проблем: и то что логин-телефон в текущей версии алгоритма блокировки даёт возможность создавать проблемы клиенту банка, и что автоматического снятия блокировки не происходит. Сегодня ближе к вечеру получил из банка подтверждения что обращения приняты в работу. Надеюсь что банк не разочарует и как и при прошлых обращениях найдет какой-то способ устранить эти проблемы или хотя бы минимизировать ущерб который может быть причинён клиенту действиями третьих лиц знающих его номер телефона.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:Надеюсь что банк не разочарует

по остальным постам Вы производите впечатление разумного человека

ну а форварду спасибо за возможность проверить по номеру - клиент банка или нет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11

  _PORT_UA написав:А если СЭПом с Альфы скину сегодня, то Форвард сегодняшним числом зачислит?

А почему сегодня не потянуть Форвардом из Аллы? Сегодняшним и зачислило бы.
Зачем СЭП?
rollo
 
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