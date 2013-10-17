c а-банка меньше часа в последний раз понадобилось
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Додано: Сер 23 гру, 2020 16:45
c а-банка меньше часа в последний раз понадобилось
Кешбечные карты!
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ребята спасибо за подсказки. И еще вопрос, если в курсе. Вот на Дебетке под 15к, сегодня на нее завожу средства и сумма становится уже больше 15. За сегодня еще % на остаток на числится на сумму меньше 15к? А с завтрашнего уже на свыше?
Когда мне лучше в таком случае гасить Кредитку с Дебетной,чтобы % на остаток были начислены именно на 15к и сегодня и завтра?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:26
Утром кидайте - зайдет 99,999%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:43
Сегодня будут %% на сумму остатка на счете на сегодня. Если затянули Форвардовским приложением или СЭПом, то сегодня и перегоняйте на кредитку, тогда по дебетке и сегодня, и завтра будет менее 15к. Хотя для целей погашения все можно было сделать завтра.
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:56
vollena71 ,пополнил сегодня СЭПом, на сейчас уже свыше 15к. Но на конец дня система посчитает, что меньше 15ти,верно?Или уже на 15+?
Думал,что на текущую на сейчас сумму проценты начислятся уже с завтра.А так как завтра буду делать погашение,то на конец дня опять будет менее 15ти, так как со счета на счет должно пройти одним днем. Вот эти тонкости интересуют.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:03
Если сегодня сэпили - тяните теперь в аппке с дебетки на кредитку и у вас ни один день не выпадет. Если потянете завтра - 1 день будет по пониженной ставке.
А вообще % начисляются по остатку на карт.счете за день. И не важно на вечер это или на утро. Потому что вчера было на вечер=тому что сегодня на утро. То есть те же яйца - вид сбоку
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:20
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Возвращаясь к вчерашнему спору о блокировке аккаунта поскольку логин теперь это номер телефона, а номер телефона известен многим.
Поскольку прямо сейчас я не держу больших сумм в банке, да и депозиты с обновленными ставками меня не прельщают - решил поставить эксперимент не себе избавив пана mustbe от необходимости изображать хакера и иммитировать попытку подбора пароля.
Увы, но пессимисты оказались правы: метод блокировки выбран максимально рукожопный. Разве что не забанили наглухо сам IP адрес хотя как раз это вполне логично было сделать так как любят делать
What happened? This website is using a security service to protect itself from online attacks.".
После трех попыток войти с неправильным паролем учётная запись была заблокирована, кроме сообщения на сайте я так же получил СМС с обещанием раблокировки через 15 минут.
Кроме доступа в интернет-банк так же было заблокировано мобильное приложение. Голосом Муму из творения классика хочется спросить: "За что?" Ведь в мобильном приложении я никаких действий по подбору пароля не предпринимал.
Увы но после 15 минут никакой разблокировки не произошло. Лишь спустя почти сутки сообщение в мобильном приложении сменилось с фразы "користувач заблокован" на
Вчера после того как проблема была экспериментально подтверждена я написал в банк два письма с описаниями обеих проблем: и то что логин-телефон в текущей версии алгоритма блокировки даёт возможность создавать проблемы клиенту банка, и что автоматического снятия блокировки не происходит. Сегодня ближе к вечеру получил из банка подтверждения что обращения приняты в работу. Надеюсь что банк не разочарует и как и при прошлых обращениях найдет какой-то способ устранить эти проблемы или хотя бы минимизировать ущерб который может быть причинён клиенту действиями третьих лиц знающих его номер телефона.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 19:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:11
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