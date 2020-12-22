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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4494449544964497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:24

rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:30

  cohan написав:ну а форварду спасибо за возможность проверить по номеру - клиент банка или нет

Такая же возможность есть минимум в Идея-банке, ПУМБ и Конкорде. И кажись в Кристалбанке, но не могу вспомнить точно. Имеют ли они такой-же плохо продуманный подход к блокировке - вот это не знаю.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:06

  _PORT_UA написав:rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.

Это дело наживное. Вы, главное, спрашивайте.
Я тоже раньше не сильно шарил. :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Увы, но пессимисты оказались правы

Не пессимисты, а реалисты
mustbe
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