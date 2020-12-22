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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:24
rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 23 гру, 2020 20:30
Такая же возможность есть минимум в Идея-банке, ПУМБ и Конкорде. И кажись в Кристалбанке, но не могу вспомнить точно. Имеют ли они такой-же плохо продуманный подход к блокировке - вот это не знаю.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:06
Додано: Сер 23 гру, 2020 21:25
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