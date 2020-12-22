Додано: Сер 23 гру, 2020 22:15

_PORT_UA написав: rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства. , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.

Вы все правильно сделали - Алка девка норовливая, чуть что не понравится и блокануть карты могЁт. А оно вам надо - проходить гестапо и в случае неуверенных ответов и вообще получить бесплатный призыв на внеочередное посещение отделения. Поэтому в случае с Аллой - использовать СЭП, да если еще не горит и пара часов ничего не решает, да и еще если это в рабочее время рабочего дня недели - это как раз самое оно. При этом не забываем и о дополнительном бонусе - финмон принимающего банка тоже лояльнее относится к СЭПу поскольку там в отличие от р2р отправителя идентифицирован.Единственный момент, который я бы на месте _PORT_UA сделал по другому - СЭПил бы напрямую на кредитку, потому как в Вашем случае транзит через дебетку не имеет никакого резону, а и в случае если зазеваетесь и не успеете перевести с дебетки на кредитку (мало ли а вдруК у Скунса вырубятся серваки) то еще и получите уменьшенный % по депозитке