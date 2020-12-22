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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4495449644974498>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:24

rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 20:30

  cohan написав:ну а форварду спасибо за возможность проверить по номеру - клиент банка или нет

Такая же возможность есть минимум в Идея-банке, ПУМБ и Конкорде. И кажись в Кристалбанке, но не могу вспомнить точно. Имеют ли они такой-же плохо продуманный подход к блокировке - вот это не знаю.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:06

  _PORT_UA написав:rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.

Это дело наживное. Вы, главное, спрашивайте.
Я тоже раньше не сильно шарил. :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 21:25

  vitaliy_berdinskikh написав:Увы, но пессимисты оказались правы

Не пессимисты, а реалисты
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:14

  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Увы, но пессимисты оказались правы

Не пессимисты, а реалисты

А точнее - даже оптимисты.
Было бы гораздо хуже, если бы после нескольких неправильных паролей акк не лочился, и любой утырок мог спокойно и методично подбирать пароль к любому телефону
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:15

  _PORT_UA написав:rollo , признаюсь,что я не сильно шарю в этих толкалках и тянучках. И не ориентируюсь как лучше и правильней завести или вывести средства.

Вы все правильно сделали - Алка девка норовливая, чуть что не понравится и блокануть карты могЁт. А оно вам надо - проходить гестапо и в случае неуверенных ответов и вообще получить бесплатный призыв на внеочередное посещение отделения. Поэтому в случае с Аллой - использовать СЭП, да если еще не горит и пара часов ничего не решает, да и еще если это в рабочее время рабочего дня недели - это как раз самое оно. При этом не забываем и о дополнительном бонусе - финмон принимающего банка тоже лояльнее относится к СЭПу поскольку там в отличие от р2р отправителя идентифицирован.
Единственный момент, который я бы на месте _PORT_UA сделал по другому - СЭПил бы напрямую на кредитку, потому как в Вашем случае транзит через дебетку не имеет никакого резону, а и в случае если зазеваетесь и не успеете перевести с дебетки на кредитку (мало ли а вдруК у Скунса вырубятся серваки) то еще и получите уменьшенный % по депозитке
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliy_berdinskikh написав:ущерб который может быть причинён клиенту действиями третьих лиц знающих его номер телефона.

для третьих лиц существует только Приват. Ощад , может и Пумб. До Форварда они еще не доросли.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Было бы гораздо хуже, если бы после нескольких неправильных паролей акк не лочился, и любой утырок мог спокойно и методично подбирать пароль к любому телефону

Речь же не о том чтобы вообще ничего не делать. Речь о том что: а) при подборе пароле на веб-сайте не должен лочиться доступ через мобильное приложение, б) блокироваться должен атакующий, а не клиент - по IP-адресу, по сессии, в конце концов просто блокироваться вход по логину-паролю с сохранением возможности зайти по QR-коду, можно придумать и что-то более сложное и изощренное если такие случаи будут частые и реальные.

А что имеем сейчас? Всё как предполагалось и даже хуже: аккаунт заблокирован и остался заблокированным после 15 минут, в добавок заблокировано мобильное приложение. Тоесть банк как раз подигрыл атакующему лишив клиента доступа в банк.

Даже просто банальная блокировка на 15 минут, как было в юникс-системах прошлого века - была бы лучшим решением чем это. :|
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:01

  vitaliy_berdinskikh написав:блокироваться должен атакующий, а не клиент - по IP-адресу, по сессии

Вы шутите ?
Как в реальной жизни можно блокировать атакующего, который может зайти с любого айпи/хоста/браузера/сессии ? Правильно - никак.
Блокироваться должен именно предмет атаки. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

  vitaliy_berdinskikh написав:Тоесть банк как раз подигрыл атакующему лишив клиента доступа в банк

То, что будет лок - было и так понятно.
И это правильно: лок - гораздо лучше, чем утечка
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Как в реальной жизни можно блокировать атакующего, который может зайти с любого айпи/хоста/браузера/сессии ?
Одновременно? С нескольких сот хостов? Для подбора пароля одного клиента? А как другие сайты разруливают не подбор пароля, а целые дос-атаки? Форвард-банк не первый сайт который в мире, есть куча способов решения данной проблемы и блокировка клиента наглухо - далеко не лучший.

К слову вариант с логином-не-телефоном ничуть не лучше в этом плане так как подбирать логин можно так же как и пароль.

Ну и немного странно то что вчера ты называл их де***, а теперь защищаешь де*** способ защиты который по сути сам является методом атаки на клиента руками банка. :shock:
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