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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4495449644974498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23

Ну и немного странно то что вчера ты называл их де***, а теперь защищаешь де*** способ защиты который по сути сам является методом атаки на клиента руками банка.

То, что вместо входа по логину сделали вход по телефону - идиотизм, конечно.
А защищаются - как могут, хоть так, и то хорошо

К слову вариант с логином-не-телефоном ничуть не лучше в этом плане так как подбирать логин можно так же как и пароль.

Логин - гораздо лучше. Хотя бы потому, что его никто не знает.
Не буду углубляться, объяснялось неоднократно

есть куча способов решения данной проблемы и блокировка клиента наглухо - далеко не лучший

В любой защите - блок клиента это не фейл. Это просто одна из мер.
Фейл - это пробитие защиты, утечка
mustbe
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  #<1 ... 4495449644974498
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