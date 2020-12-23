Ну и немного странно то что вчера ты называл их де***, а теперь защищаешь де*** способ защиты который по сути сам является методом атаки на клиента руками банка.
То, что вместо входа по логину сделали вход по телефону - идиотизм, конечно.
А защищаются - как могут, хоть так, и то хорошо
К слову вариант с логином-не-телефоном ничуть не лучше в этом плане так как подбирать логин можно так же как и пароль.
Логин - гораздо лучше. Хотя бы потому, что его никто не знает.
Не буду углубляться, объяснялось неоднократно
есть куча способов решения данной проблемы и блокировка клиента наглухо - далеко не лучший
В любой защите - блок клиента это не фейл. Это просто одна из мер.
Фейл - это пробитие защиты, утечка