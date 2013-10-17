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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4495449644974498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23

Ну и немного странно то что вчера ты называл их де***, а теперь защищаешь де*** способ защиты который по сути сам является методом атаки на клиента руками банка.

То, что вместо входа по логину сделали вход по телефону - идиотизм, конечно.
А защищаются - как могут, хоть так, и то хорошо

К слову вариант с логином-не-телефоном ничуть не лучше в этом плане так как подбирать логин можно так же как и пароль.

Логин - гораздо лучше. Хотя бы потому, что его никто не знает.
Не буду углубляться, объяснялось неоднократно

есть куча способов решения данной проблемы и блокировка клиента наглухо - далеко не лучший

В любой защите - блок клиента это не фейл. Это просто одна из мер.
Фейл - это пробитие защиты, утечка
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 01:45

mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.

Условно говоря, задавшись этой целью, можно человека держать в бане до тех пор, пока он не сменит финномер.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 06:48

  Adast написав:mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.

Условно говоря, задавшись этой целью, можно человека держать в бане до тех пор, пока он не сменит финномер.

Дубілетам це не зрозуміти, для них чим простіше (номер телефону), тим крутіше. Тому і вилазять такі косяки через "простоту".
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53

  Adast написав:mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.

Условно говоря, задавшись этой целью, можно человека держать в бане до тех пор, пока он не сменит финномер.

Кажіть гречка, аби не суперечка )) Тим більше, що наразі жодних підстав для холіварів немає: можливість встановлення власного логіну замість мобільного додає злодіям клопоту.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
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  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:41

  Adast написав:mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.

Да, это плохо. Очень плохо.
Для того и был придуман вход по секретному логину, а не по номеру телефона.
Который нормально работал, а в угоду жижитализации был вырублен.

Но всё равно - блок это гораздо лучше, чем пробитие защиты.
Первое - неудобство. Второе - катастрофа
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

оновили ставки
по євро підняли в 5раз :lol:
нічого цікавого
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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