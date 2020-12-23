Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 23:23
Ну и немного странно то что вчера ты называл их де***, а теперь защищаешь де*** способ защиты который по сути сам является методом атаки на клиента руками банка.
То, что вместо входа по логину сделали вход по телефону - идиотизм, конечно.
А защищаются - как могут, хоть так, и то хорошо
К слову вариант с логином-не-телефоном ничуть не лучше в этом плане так как подбирать логин можно так же как и пароль.
Логин - гораздо лучше. Хотя бы потому, что его никто не знает.
Не буду углубляться, объяснялось неоднократно
есть куча способов решения данной проблемы и блокировка клиента наглухо - далеко не лучший
В любой защите - блок клиента это не фейл. Это просто одна из мер.
Фейл - это пробитие защиты, утечка
mustbe
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Додано: Чет 24 гру, 2020 01:45
mustbe Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл. Условно говоря, задавшись этой целью, можно человека держать в бане до тех пор, пока он не сменит финномер.
Adast
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Додано: Чет 24 гру, 2020 06:48
Adast написав: mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.
Условно говоря, задавшись этой целью, можно человека держать в бане до тех пор, пока он не сменит финномер.
Дубілетам це не зрозуміти, для них чим простіше (номер телефону), тим крутіше. Тому і вилазять такі косяки через "простоту".
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Чет 24 гру, 2020 09:53
Adast написав: mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.
Условно говоря, задавшись этой целью, можно человека держать в бане до тех пор, пока он не сменит финномер.
Кажіть гречка, аби не суперечка )) Тим більше, що наразі жодних підстав для холіварів немає: можливість встановлення власного логіну замість мобільного додає злодіям клопоту.
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kreuz
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:41
Adast написав: mustbe
Я всё-таки с вами не соглашусь. Если зная телефонный номер человека можно лишить его доступа к любому онлайн банкингу на неопределенный срок, то это лютый фейл.
Да, это плохо. Очень плохо.
Для того и был придуман вход по секретному логину, а не по номеру телефона.
Который нормально работал, а в угоду жижитализации был вырублен.
Но всё равно - блок это гораздо лучше, чем пробитие защиты.
Первое - неудобство. Второе - катастрофа
mustbe
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Додано: Чет 24 гру, 2020 10:52
оновили ставки
по євро підняли в 5раз
нічого цікавого
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wolt450
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:19
Подскажите актуальный алгоритм получения карт с использованием рефок. Сначала дебетка или кредитка? Можно за один заход две попробовать открыть?
slktym007
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:07
slktym007
очередность любая, 2 сразу нельзя, сначало одну, все получили, потом другую
Если что
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omb
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:23
wolt450 написав:
оновили ставки
по євро підняли в 5раз
нічого цікавого
И внедрили мульку в стиле Федота, добавляя каждый квартал стока то %% к открытому депо.
Но все равно не фонтан даже в нынешнее время
guntherhouse777
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