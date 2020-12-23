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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:25
wolt450 написав:
оновили ставки
по євро підняли в 5раз
нічого цікавого
они и по грн. подняли чуть-чуть, стало отличаться на 1и на 2 года
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