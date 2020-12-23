RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4496449744984499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:25

  wolt450 написав:оновили ставки
по євро підняли в 5раз :lol:
нічого цікавого

они и по грн. подняли чуть-чуть, стало отличаться на 1и на 2 года
sergia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 14.12.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4496449744984499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, ricardo, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 252, 253, 254
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2535 93788
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 16:10
ukrprom2014
ОТП БАНК 1 ... 664, 665, 666
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6659 1495659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 16:05
cohan
Альфа-Банк 1 ... 9187, 9188, 9189
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
91889 10919175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 15:34
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2536)
24.12.2020 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.