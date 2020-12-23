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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4496449744984499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
91
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:25

  wolt450 написав:оновили ставки
по євро підняли в 5раз :lol:
нічого цікавого

они и по грн. подняли чуть-чуть, стало отличаться на 1и на 2 года
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:03

  omb написав:slktym007 очередность любая, 2 сразу нельзя, сначало одну, все получили, потом другую
Если что http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ

Ничего подобного.
Мои в один заход получали и дебетку и кредитку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Мои в один заход получали и дебетку и кредитку.

по 1 заявке кб упал на обе карты в итоге?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:18

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wtf написав:по 1 заявке кб упал на обе карты в итоге?

Нет.
КБ падает (когда выводите) именно на ту карту, которой рассчитались за соответствующую покупку/оплату.
А начальные - 50 ка на дебитку, 100-ка на кредитку.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 17:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  slktym007 написав:Подскажите актуальный алгоритм получения карт с использованием рефок.
Читаете и выполняете:
  MASolomko написав:1) реферальная программа действует до конца этого года;

2) ликбез от банка https://www.forward-bank.com/koko_kolo/

3) у многих форумчан в подписи есть реферальные ссылки, переходите по ним и подаёте заявку и ждёте звонка;

4) анкету заполняете либо по телефону, либо, если не заходите передавать свои данные, то в отделении или точке выдачи;
нетрудоустроенным карту не оформят даже с нулевым лимитом;

5) РД будет датой подписания договора или подачи заявки

6) при оформлении карты отказываемся от страховок (их две);

7) регистрируемся в интернет-банкинге, подключаем по карте SMS и в настройках приложения переходим на PUSH;

8) если налили кредитный лимит, это можно будет узнать при заполнении анкеты по телефону, то первую оплату делаем от 150 грн (или от 100 грн) за счёт кредитных средств, ждёте проводку и потом можно карту гасить — получите приветственный кешбек 100 грн.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:46

  ukrprom2014 написав:Ничего подобного.
Мои в один заход получали и дебетку и кредитку.
и получат выплату за одну, отличный совет от балабола
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 19:54

Одночасно не можна,
так говорила менеджер в відділенні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon, в моём сообщении выше прочтите ликбез от банка, там по полочкам разложили как надо за один заход оформить две карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:34

MASolomko

вам пора йти менеджером в форвард!
8)

ви більше знаєте ніж ті, хтоб мав ну точно бути обізнаним в цій тонкій справі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:вам пора йти менеджером в форвард!
Не всем доступни отделения, форвард ховаеться. Оформлял в представництви, весной. Там відразу покачала головою - ні - про кококредит і годі думати. Взяв дебетку - ціль була депики.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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